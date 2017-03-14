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Sezen Aksu'nun 6 yıl sonra çıkardığı yeni albümünden ilk klip

14 Mart 2017 14:39

Sezen Aksu'nun 6 yıl sonra çıkardığı yeni albümü ‘Biraz Pop Biraz Sezen’de yer alan 'İhanetten Geri Kalan' şarkısının klibi, ilk kez Ahmet Hakan'la Kanal D Haber'de yayınlandı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının klibi, Aksu’nun Kanlıca’daki yalısında çekildi. Merak edilen şarkının sözleri sözleri şöyle: Duydum ki el koynundan / Çok çabuk sıkılmışsın / Dönmek için bin çare Bin yol arıyormuşsun/ Gel gör ki bende rüzgâr / En sert poyrazdan esti Taze çiçeklenmiş bahar / Ayaza kesti / İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme / İstemem artık geriye dönme / Dönersen bile bu evde sönme / Buz gibi soğuk suya benzer / İnan bitmiş her aşk Tuz gibi bassan yarana / Derman olmaz sana / Ne narindir ne haindir Ne vefalı ne zalim / Bir hasrettir bir intikam / İhanetten geri kalan / Bir hasrettir bir intikam / İhanetten geri kalan. İşte Sezen Aksu'nun yeni klibi...

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