Sezen Aksu: Zülfü Livaneli'yle birbirimizi yüceltme toplantıları yapıyoruz

Türkiye'de müziğe damga vuran, kitapları dünya dillerine çevrilen, filmleri iz bırakan Zülfü Livaneli, 50. Sanat Yılı'nı, dev bir yıldızlar korosuyla kutladı. Sezen Aksu'dan Kenan Doğulu, Sıla ve Kardeş Türküler'e çok sayıda müzisyenin şarkılarını seslendirdiği konserden sonra sahneye çıkan Livaneli, eserlerinin adlarına da gönderme yaparak "Bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Ey Özgürlük, Güneş Topla, Umudu Kesme Yurdundan" dedi. Sahneye çıkan Sezen Aksu, Zülfü Livaneli'yle birlikte birbirlerini yüceltme toplantıları yaptıklarınından bahsetti. Livaneli, ise bir televizyon programında reklam arasında kendisini Sezen Aksu'nun aradığını anlatırken "Telefonu açtım. Şöyle bir ses: 'Senin burnunun yerim'" diye konuştu. Konserde sahne alan bütün sanatçılar, müziğine vurgu yaparak Livaneli'ye teşekkür etti. Yonca Lodi,"Bana Türkiye’nin müziğini öğreten adamın karşısında şarkı söylüyorum. Böyle bir ustanın önünde seve seve sonsuza kadar çırak olurum. Bu gecede olmak, bu projede olmak, yıllarca hayranlıkla dinlediğim şarkılardan bir tanesini söylemek, sizinle birlikte müziği paylaşmak, benim için çok büyük bir onurdur. Böyle güzel bir gecede, kutlamaya en çok ihtiyacımız olduğu zamanlarda bir sürü şey kutlayabiliriz, bir sürü şey konuşabiliriz. Ama müzik en güzeli” dedi.