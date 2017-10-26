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Seyyar satıcı zabıtaya isyan etti: Yazık değil mi bana?

26 Ekim 2017 17:17

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde el arabasıyla meyve satışı yapan kişiye, zabıta ekipleri engel olmak istedi. Bunun üzerine seyyar satıcı eline bıçak alıp "Yazık değil mi bana?" şeklinde defalarca bağırarak zabıta ekiplerine karşı koydu. Çok sayıda zabıta da direnen seyyar satıcının etrafını sardı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya biber gazı sıktı. Bunun üzerine çevredekiler, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Seyyar satıcının direnişi bir süre daha devam etti. Zabıta ve seyyar satıcı bir süre sonra anlaştı. Bıçağını teslim eden seyyar satıcı, meyve yüklü el arabasını alarak mahalleden uzaklaştı. Yaşananlar bir amatör kameraya böyle yansıdı.

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