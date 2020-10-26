Şeyma Subaşı, Şevval Şahin’e destek verirken kullandığı o ifadeleri düzeltti

Şeyma Subaşı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Subaşı "Aynı şeyleri ben de yaşadım" diyerek Şahin'e destek oldu. "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum" diyen Subaşı açıklamasının devamında şunları söyledi:

"O kadar kıskanç bir milletiz ki"

"Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

"O kadar kıskanç bir milletiz ki" ifadesini düzeltti

Şeyma Subaşı 'kıskanç bir milletiz' lafını daha sonra bir video daha yayınlayarak düzeltti ve genelleme yaptığını söyleyerek yanlış ifade ettiğini ve herkesin alınmaması gerektiğini söyledi.