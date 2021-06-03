Şeyma Subaşı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: "Evet dedim"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı anları Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, paylaşımına "Evet dedim" notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı. Subaşı, karşısında diz çöken sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.

Subaşı ile Acun Ilıcalı, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti. Subaşı, sevgilisiyle nikâh kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.