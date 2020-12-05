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Seyhan Arman'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Utanmıyor musun?

05 Aralık 2020 17:01

Oyuncu Seyhan Arman, Memleket Hareketi'ni kurarak CHP'yi eleştiren Muharrem İnce'nin CHP'ye LGBTİ+ bireyler üzerinden yaptığı eleştiriye tepki gösterdi. 

"Sen utanmıyor musun Kılıçdaroğlu'na sataşmak için transeksüelleri kullanmaya?" diyen Arman, İnce'nin LGBT+ bireyleri zayıf halka olarak görüp kullanmaya çalıştığını savundu.

YOL TV'de 'Açık Konuşalım' isimli programda soruları yanıtlayan Arman, söz konusu taleplerin bir hak olarak verilmesi gerektiğini ifade ederek pandemi döneminde yaşanan sorunların farkında olduklarını da dile getirdi. 

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Oyuncu Seyhan ArmanMuharrem İncetepkiKılıçdaroğluchplgbt+ önerisiameliyat

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