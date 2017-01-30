T24 LogoT24 Logo
Haberler

Seyfettin Gürsel: Ekonomi kurumları itibarıyla bu ülke iyi yönetilmiyor; bu çok açık!

30 Ocak 2017 17:58

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “Türkiye Ekonomisi 2017” konulu bir konferansta, “Bu ülkenin iyi yönetildiğini kimse bana anlatmasın. Ekonomi kurumları itibarıyla bu ülke iyi yönetilmiyor; bu çok açık” dedi. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Fonu (EAF) “Türkiye Ekonomisi 2017” konulu bir konferans düzenledi. Konferansa, TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlük görevini üstlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, DNG Danışmanlık Stratejisti Fatih Keresteci, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı konuşmacı olarak katıldı.

ETİKETLER

Seyfettin GürselBahçeşehir ÜniversitesiTürkiye Ekonomisi 2017konferansTÜSİAD

Diğer Videolar

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

Oteli kaynar su bastı; 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; Ceren'in ailesi 'Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek' dedi

"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24