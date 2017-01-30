Seyfettin Gürsel: Ekonomi kurumları itibarıyla bu ülke iyi yönetilmiyor; bu çok açık!

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “Türkiye Ekonomisi 2017” konulu bir konferansta, “Bu ülkenin iyi yönetildiğini kimse bana anlatmasın. Ekonomi kurumları itibarıyla bu ülke iyi yönetilmiyor; bu çok açık” dedi. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Fonu (EAF) “Türkiye Ekonomisi 2017” konulu bir konferans düzenledi. Konferansa, TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlük görevini üstlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, DNG Danışmanlık Stratejisti Fatih Keresteci, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı konuşmacı olarak katıldı.