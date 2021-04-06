Seyahat rehberi Halûk Uluhan pandemide rehber olmayı anlattı: Destek olarak yalnızca 10 bin liralık ucuz kredi aldık

Köln

Salgın günlerinde en çok özlenen aktivitelerden biri seyahat etmek. Bırakın bir başka ülkeyi bir başka şehre gitmek bile zul haline geldi. Salgın sadece turizm şirketlerini, otelleri, tatil beldelerini değil, kültür turizmine hizmet eden turist rehberlerini de vurdu. Bunlardan biri de tecrübeli rehber Halûk Uluhan. Uluhan ile Fulya Canşen, WDR-COSMO Köln Radyosu için konuştu.

"Destek olarak yalnızca 10 bin liralık ucuz kredi aldık"

Pandemimin etkisi ile işlerin tamamen durduğunu ifade eden Uluhan şu ifadeleri kullandı:

"Yılın bu döneminde bir Almanca rehberin evinde oturması hiç hayra alamet değil. Devede kulak bir destek aldık. Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde aktif rehberlere 10 bin TL, yaklaşık bin euroluk ucuz kredi çıktı. Devede kulak tabii. Yurt dışından gelen hemen hiç kimse kalmadı artık. Kültür turu yapma şuuru olan insanlar aynı zamanda pandemide kendini koruma şuurunda oluyor. Çok nadir şehir içi turlar yapabiliyoruz."

"5 yıldır Avrupalı turistte azalma var"

"Son 5 yıldır özellikle Batı Almanya turistinde bir azalma oldu. Türkiye'nin Avrupa'dan, batılılaşmadan uzaklaşmasından dolayı da olmadı, Almanlar kültür turizminde iyice azalmıştı zaten. Genel olarak İstanbul'da bir muhafazakarlaşma var. Bugünler de tarihe geçecek. İstanbul'a Ortadoğulu turist geldi. Türkiye'de şaşırmıştım insanların bu kadar dikkatli olmalarına. Sayılarımız hala çok yüksek ama insanlar oldukça dikkatli, maske ve mesafeye özen gösteriyorlar. Avrupalı dostlarımızın gelmeleri için bir neden daha."