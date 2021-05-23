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Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

Gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi

23 Mayıs 2021 14:12

Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. Gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yozgat’ta bulunan akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen olayda Şevket Türksoy, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aysel D. ile karşılaştı. 

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Market görevlileri ve müşteriler müdahale etmedi

Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı. Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

Kaynak: DHA

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