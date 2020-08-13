Şevket Çoruh'tan Albayrak'ın dolar açıklamasına gönderme

Oyuncu Şevket Çoruh, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kurdaki sert yükselişle ilgili, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözlerinin ardından, "Hastalıkla bir işin var mı?" şeklinde soruların yer aldığı bir tweet paylaştı. Çoruh'un Albayrak'ın açıklamalarına göndermede bulunduğu tweeti kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Gazeteci Ahmet Hakan’ın sunduğu televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan’ın ”Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, ‘eyvah’ diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna ”Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözleriyle cevap verdi.

Oyuncu Şevket Çoruh da bunun ardından Albayrak'ın sözlerine göndermede bulunduğu tweetinde şunları yazdı.

"+ Hastalık artıyor endişelenmeli miyiz ?

- Hastalığınız varmı?

+ Hayır Hastalıkla bir işin var mı?

- Hayır

+ Eeeeeee ne endişeleniyorsun? ahahahaaahaaaahaaa"