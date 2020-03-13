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Sevgilisinin eşinin arabasına saldırmakla suçlanmıştı; Ece Erken canlı yayında istifa etti

13 Mart 2020 11:55

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen ve son olarak Şafak Mahmutyazıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıoğlu'nun evinin önüne gelerek arabasının aynısını kırdığı iddia edilen Ece Erken sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında istifa etti. 

"İstifa etmem istenmedi" diyen Erken "Gerçekten tatile ihtiyacım var. Yoruldum. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. O yüzden de her şeyin arkasında Şafak Bey zaten. Şafak Bey gereken açıklamayı yaptıktan sonra da bana söz söylemek düşmez" dedi. 

Erken'in açıklamasının devamı şöyle;

"Şafak'ın söylediği çok önemli bir şey var; şu saatten sonra konuşan biri olursa gaddarlık yapar, çocuklarla ilgili konuşur, ve karşısında beni bulamaz ben şey diyemiyorum 'bana bir şey olmaz' öyle bir şey hayatımda demedim. Olur ama Şafak gereken cevabı kanuni yollardan verecektir."

Ne olmuştu?

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıoğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

O kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" demişti. 

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