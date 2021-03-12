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Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsıza arabayla çarptı

12 Mart 2021 08:49

Brezilya’nın Vila Velha kentinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada kız arkadaşının cep telefonunu çalan bisikletli hırsızı arabasıyla ezerek durdurdu.

Brezilya’nın Vila Velha kentinde bulunan Itapua semtinde 26 Şubat’ta genç bir kadın yolda yürüdüğü sırada bisikletli bir hırsızın hedefi oldu. Kadının cep telefonu çalan bisikletli hırsız, kadının sevgilisi tarafından araçla ezilerek durduruldu.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen hırsız ardından yerden kalkarak kaçmaya çalıştı. Hırsızın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar birkaç metre sonra hırsızı tekme ve yumruklarla etkisiz hale getirdi. Hırsız daha sonra polise teslim edildi.

Kimliğini açıklamayı reddeden genç kadın, saldırganın silahlı olduğunu belirterek, sevgilisinin silahı gördüğünü ve bu yüzden hırsıza araçla müdahale ettiğini öne sürdü. Polis, kadının iddia ettiği silahı ise bulamadı. Polis, saldırıların ardından hırsızı tedavi için Gloria Hastanesi Acil Servisi'ne ardından Viana Triyaj Gözetim Merkezine sevk etti. Hırsızın para cezasına çarptırıldığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

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