Sevgi Soysal, 12 Mart'ta yaşadıklarını böyle anlatmıştı: Bize yiyecek verdiklerinde dua etmeliydik!

12 Mart 1971'de yaşanan darbe sonrasındaki süreçte bir çok aydın gibi gerekçesiz tutuklanan Türk edebiyatının değerli yazarlarından Sevgi Soysal, içinde bulunduğu süreci Almanya Devlet Televizyonu için verdiği bir ropörtajda, "Bize savaş tutsağı muamelesi yapıldı. Bize yiyecek bir şey verdiklerinde insan muamelesi gördüğümüze dua etmeliydik" sözleriyle anlatmıştı.

Soysal, hapis yattığı yıllardaki yeri olan Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda kaldığı süre içerisinde yaşadıklarını yine aynı adlı romanında da anlatmıştı.

12 Mart Askeri Muhtırası

12 Mart Muhtırası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükûmetin istifaya zorlandığı askeri müdahale olarak tarihte yerini aldı. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden ise 49 yıl geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla dönemin Cumhurbaşkanı emekli orgeneral Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel başbakanlığındaki hükûmetin istifaya zorladı. Demirel, muhtıraya direnmeyerek istifa ettiği için "şapkasını alıp gitmek"le suçlandı.



Parlamento ve partilerin kapatılmadığı, anayasanın askıya alınmadığı 12 Mart 1971 müdahalesi, emir-komuta zinciri içinde yapılan ilk darbe oldu.

Yönetimi fiilen üstlenmeyen askerlerin isteği doğrultusunda planlanan teknokratlar hükûmeti, CHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Prof. Nihat Erim başbakanlığında kuruldu.

Erim Hükûmeti döneminde TİP ve DİSK kapatıldı, başta Mahir Çayan liderliğinde THKP-C ve Deniz Gezmiş liderliğindeki THKO olmak üzere sol grup ve yayınlara karşı büyük operasyonlar yapıldı.

Nihat Erim, 19 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul Dragos'taki evinin yakınında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Sevgi Soysal kimdir?

Alman kökenli olan Aliye Hanım, ve bürokrat Mithat Yenen'in kızı olarak dünyaya gelen Sevgi Soysal, Türk edebiyatının en değerli isimlerindendir.

30 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Soysal, Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’ın da eşiydi.

Sevgi Soysal, babasının görevi nedeniyle çocukluğu ile gençliğini ve daha sonra eşi Mümtaz Soysal’ın görevleri gereği yaşamının büyük bir bölümünü başkent Ankara’da geçirdi.

Soysal, 1956 ve 1957 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde bir süre okuduktan sonra Almanya’da Göttingen Üniversitesinde arkeoloji ve tiyatro öğrenimi gördü.

Soysal Türkiye’ye döndükten sonra Alman Kültür Merkezi ve Ankara Radyosunda çalıştı.

Bir süre Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne devam etti.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi gerçekleştiğinde TRT’de program uzmanı olarak görev yapıyordu. Kadın-erkek ilişkileri ve evlilik temasını işlediği ilk romanı 'Yürümek' nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılandı ve TRT’den ayrıldı. Pek çok aydın ve yazar gibi o da herhangi bir neden gösterilmeksizin tutuklandı. Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu’ndaki zorunlu sekiz ay ikâmetinden ardarda yazdığı roman, hikâye ve anı kitaplarıyla döndü.

Daha sonra yine bir kitabından dolayı bir yıl hüküm giydi. Adana’da dört ay sürgün hayatı yaşadı. 'Politika' gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Yazı ve kitaplarını yazar Özdemir Nutku’yla evliyken Sevgi Nutku, yönetmen Başar Sabuncu ile evliyken Sevgi Sabuncu, son olarak siyasetçi Mümtaz Soysal ile evliyken Sevgi Soysal imzalarıyla yayımladı.

İlk eşi Özdemir Nutku’dan bir oğlu, üçüncü eşi M. Soysal’dan iki kızı oldu.

Londra’da meme kanser tedavisi gördü, ancak iyileşemedi.

İstanbul’a döndüğünün ertesi günü öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.