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Sevan Bıçakçı'dan mücevherin püf noktaları

14 Ocak 2017 18:22

Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, yaptığı mücevherleri Ankara'da açtığı bir mekanda vatandaşların ilgisine sundu. Açtıkları mekanda obje koleksiyonlardan oluşan ilk eser hakkında bilgiler de veren Bıçakçı, "Bu beni çok etkileyen bir kalemdir. İlk başta bir obje gibi duran bir parçadır. Burada farklı farklı medeniyetlerin farklı kılıçları ve kalkanları var ve bir yıkım söz konusu. Burada anlatmak istediğim; kudreti simgeleyen boğa ve aslan taşların içerisinde heykel olarak oyulmuştur. Bunların hepsi büyük karatlık siyah elmaslardır. Bu kadar büyük değer, burada bir hikaye taşımaktadır. Hikaye ise, hiçbir zaman burada savaş başarılı olmamıştır. Burada gördüğünüz, yıkımlar ve dağınıklık var. Ancak tek başına ayakta kalmış bir sütun var. Bütün güzelliği ile ayakta duran bu sütun. O da bir kalem. Günün sonunda ilim kazanır, hiçbir zaman savaş kazanmaz. Mesajını verdiğim, gerçek duygularımı ifade eden ve bu noktada beni en çok etkileyen koleksiyonlarımdan bir tanesidir" dedi.

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