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Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı

12 Ocak 2020 10:44

Adana'da piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolunda şehir merkezine doğru gelen bir servis otobüsünde kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis otobüsü durdurup arama başlattı. Yapılan aramada piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili S.G. ve Y.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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