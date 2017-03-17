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Servet Kavasoğlu son yolculuğuna uğurlandı

17 Mart 2017 15:04

Geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü İsmail Servet Kavasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Servet Kavasoğlu için Üsküdar'da Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri İsmail Servet Kavasoğlu'nun eşi Binnur Kavasoğlu, kızı Çağla Kavasoğlu, annesi Emriye Kavasoğlu ve kardeşi Serdar Kavasoğlu kabul etti. Ani ölümüyle Doğan Burda Dergi Grubu'nu yasa boğan Kavasoğlu için başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri cami avlusunda gözyaşı döktü. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı da cenazeye katılarak, Kavasoğlu ailesine başsağlığı diledi. Cenazeye Doğan Burda Dergi Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hürriyet Yazarı Mehmet Yakup Yılmaz başta olmak üzere aralarında Sedat Ergin, Yalçın Bayer, Kanat Atkaya'nın da aralarında bulunduğu Hürriyet Gazetesi yazarları, Doğan Holding, Doğan Burda Dergi Grubu ve Hürriyet Gazetesi yöneticileri ve çalışanları katıldı. İsmail Servet Kavasoğlu'nun cenazesi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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