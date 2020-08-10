T24 LogoT24 Logo
Haberler

Serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ın cesedine ulaşıldı

10 Ağustos 2020 12:35

Antalya'da serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman (17), arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü olarak bulundu.

Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına, 6 Ağustos'ta, akşam saatlerinde kuzeni Ahmet Andariman ile birlikte gelen Sezgin Andariman, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Kuzenini göremeyen Ahmet Andariman, ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sezgin Andariman'ın bulunması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait çok sayıda dalgıç kanalda arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 5'inci gününde, sabah erken saatlerde su altında arama yapan dalgıçlar, Andariman'ın cesedini, suya girdiği yerde sazlıklar arasında buldu. Dalgıçlar tarafından su kanalından çıkarılan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

ETİKETLER

Sezgin Andarimanantalyakepezboğulmasu kanalı

Diğer Videolar

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read Avcılar'da kulaç attı

Depreme stüdyoda yakalanan Lerzan mutlu, canlı yayında annesini aradı

Kırşehir Belediyesi'nden Neşet Ertaş anısına klip

Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı; Yamaç'ın değişimi şaşırttı

Trafikte birbirlerine sopalarla vurdular

Laleli’de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı, tramvay seferleri durdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Rıdvan’a Dilmen'e tepki: FETÖ ile muharebenin en...

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem...

Uzmanlar, Marmara'daki depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar...

Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24