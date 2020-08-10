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Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'dan "Ödül Senin" gecesi öncesi güldüren diyalog: Sonum yaklaşıyor zaten...

10 Ağustos 2020 12:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen oyuncu Hülya Avşar arasında "Ödül Senin" gecesi öncesi esprili bir diyalog yaşandı. "Takım kuramazsak Sergen'in sonu ne olur bilmiyorum" diyen Hülya Avşar'a başarılı teknik adam "Sonum yaklaşıyor" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

 

Beşiktaş Kulübü, dün gece Vodafone Park'ta düzenlenen "Ödül Senin" gecesiyle geçtiğimiz haftalarda başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına camianın önde gelen isimlerinden bağış topladı.

Anlamlı gece öncesi, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın törenin sunucusu Damla Uğurtürk'ün sosyal medya hesabındaki diyaloğu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

"Takım kuramıyoruz, çok para lazım"

Damla Uğurtürk, tören başlamadan önce Hülya Avşar'a geceyle alakalı düşüncelerini sordu ve başarılı sanatçı, "İnşallah Beşiktaş'ımız, her zamanki gibi güçlü bir şekilde çıkacak bu akşamdan" yanıtını verdi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da "Çok para toplayacağız bu akşam. Çok paraya ihtiyacımız var. Takım kuramıyoruz şu anda. Full destek" diyerek taraftarlardan destek istedi.

"Benim sonum yakalıyor zaten"

Yalçın'ın bu sözleri sonrası Hülya Avşar, başarılı teknik adama "Takım kuramazsak Sergen'in sonu ne olur bilmiyorum" diyerek takılırken Sergen Yalçın'ın Hülya Avşar'a verdiği "Benim sonum yaklaşıyor" yanıtı gülüşmelere neden oldu.

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede 80 milyon TL toplandı ve 156 bin adet SMS bağışı alındı.

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