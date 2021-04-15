Sergen Yalçın aşı oldu: ‘Aah! Bu neymiş ya böyle’

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Siyah beyazlıların çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Koronavirüs aşısı olduğu anları Instagram hesabından yayınlarken, görüntüler izleyenleri güldürdü. Aşı sırasında “Aaah! Bu neymiş ya böyle” diyerek acı içinde kalan Yalçın, sağlık çalışanlarını güldürdü.

Aşıyı yapan hemşire Yalçın'a “Şaka mısınız! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz” dedi.