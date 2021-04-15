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Sergen Yalçın aşı oldu: ‘Aah! Bu neymiş ya böyle’

Yalçın'ın aşı sırasında çıkardığı sesler sağlık çalışanlarının gülüşmelerine neden oldu

15 Nisan 2021 18:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından Koronavirüs aşısı olduğu anları yayınladı. Yalçın'ın aşı sırasında çıkardığı sesler sağlık çalışanlarının gülüşmelerine neden oldu.

 

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Siyah beyazlıların çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Koronavirüs aşısı olduğu anları Instagram hesabından yayınlarken, görüntüler izleyenleri güldürdü. Aşı sırasında “Aaah! Bu neymiş ya böyle” diyerek acı içinde kalan Yalçın, sağlık çalışanlarını güldürdü.

Aşıyı yapan hemşire Yalçın'a “Şaka mısınız! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz” dedi. 

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