T24 LogoT24 Logo
Haberler

Serena Williams protesto eden kalabalıktan şampiyon olan Osaka'yı tebrik etmelerini istedi

09 Eylül 2018 14:14

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka şampiyon oldu. Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı. 36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı. Williams protesto eden kalabalıktan Osaka'yı tebrik etmelerini istedi.

ETİKETLER

serena williamsnaomi osakatenis

Diğer Videolar

İdlib şehitlerine veda

Özdağ ile Metiner arasında "sığınmacı' tartışması:

Üniversite öğrencileri 'geçinemiyoruz' diyenleri hatırlattı

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış

Çay ocağında soba bir anda parladı, müşteriler etrafa böyle savruldu

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sanane!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

Yıldıray Oğur: Akıncı, ona haddini bildiren bakanlar henüz doğmamışken mücahitlerle...

Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu ...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24