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Seren Serengil cezaevine girdi

02 Şubat 2018 14:33

Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na geldi, işlemlerin tamamlanmasından sonra 3 günlük hapis için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gülben Ergen'in şikâyeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu. Serengil, pazartesi gününe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi. Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı. Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

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