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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin lira teklif ettiği iddialarına yanıt

31 Temmuz 2020 12:12

Şarkıcı Serdar Ortaç, magazin basınında uzun süre gündem olan "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin lira teklif etti" iddialarına yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Serdar Ortaç, "Ben para teklifi etmedim. Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" dedi.

Serdar Ortaç, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, başta özel hayatı olmak üzere yöneltilen birçok soruyu samimi bir dille cevapladı.

Chloe'ye kalması için para teklif etti mi?

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra magazin gündeminde sık sık yer alan, "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarına yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ortaç, "Ben para teklifi etmedim. Hatta bana boşanacağımız gün neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Örneğin o bana '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. Sana 3 değil 300 lira vereceğim' dedi. Ona göre anlaşıp el sıkıştık. Ama ondan öncesi yok. 'Sana 500 bin TL vereyim. Yanımda kal' gibi bir şey söz konusu olmadı. Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Chloe'den ben ayrılmak istedim"

Serdar Ortaç, Jülide Ateş'in Chloe ile ilgili sorularını şu şekilde cevapladı:

Chloe ile olan evliliğinizde ayrılmayı kim istedi?

"Ben istedim. Ben Chloe'yi 19 yaşında tanıdım. İlk tanıdığı adamım. Çok genç evlendi. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Benim de bir sürü hatam var."

Chloe konusunda yanıldınız mı?

"Ailesinden tutumu gördü. Ve şımarmadı. Karakteri sağlamdı. Hata varsa genç olması. Ama hata değil, şükür diyorum

Serdar Ortaç, 'Başakşehir takımına neden beste yaptınız?' sorusuna yanıt verdi. Ortaç, "Para verdiler yaptım; ben besteciyim" dedi. 

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