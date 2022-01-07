Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak; 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de taciz iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi evinin önünde dövüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Güngören'de bir kişiyi döverek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.