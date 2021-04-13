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Serbest bırakılan emekli amiral Cem Gürdeniz'den ilk açıklama: Tam anlamıyla bir iletişim kazası ama bu kazanın nedenini bizde aramayın

''Metin çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin''

13 Nisan 2021 13:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan amirallerden Cem Gürdeniz, yaptığı ilk açıklamada ''Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası'' dedi. 

Adli kontrolle serbest bırakılan emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." 

TIKLAYIN - 14 emekli amiral 'yaşadıkları il dışına çıkmama' koşuluyla, serbest bırakıldı

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