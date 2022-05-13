Sera Kadıgil'den 'Onur Yürüyüşü' davası öncesi açıklama: Saray rejiminin faşizmine kaptıracak tek bir arkadaşımız dahi yok

Çağlayan Adliyesi'nde bugün görülmeye başlanan 'Onur Yürüyüşü' davası öncesi açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bu saray rejiminin faşizmine kaptıracak tek bir arkadaşımız dahi yok bizim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. LGBTİ+’lar vardır, siz gittikten sonra da burada olacaklardır" diyerek davanın takipçisi olmaya davet etti.

Geçen yıl 19. kez düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 39 kişiye ve Maçka’da yasaklanan piknikte gözaltına alınan bir kişiye açılan 6 ayrı dava arasında yer alan Mis Sokak’ta işkenceyle gözaltına alınan 19 kişiye açılan davanın ilk duruşması ise bugün görülüyor. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil dava öncesi açıklama yaptı.

"Saray rejiminin faşizmine kaptıracak tek bir arkadaşımız dahi yok"

Adliye önündeki açıklamasında Kadıgil, şunları söyledi:

“Bir gün daha Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. 2021 Haziran’ın da Onur Yürüyüşü için Mis Sokakta toplanmışken. Çok sert bir polis müdahalesiyle darp edilerek adeta işkenceyle gözaltına alınmalarına rağmen bir de dönüp üstüne 2911’e mukavemetten dava açtıkları ve LGBTİ+ arkadaşlarımıza destek vermek için buradayız.

Hatırlarsanız geçen sene haziran ayında çok sert bir müdahale edilmişti, hatta ben de oradaydım beni bile darp etti bazı memurlar. Böyle bir düzlemde onların davacı olması gerekirken ne yazık ki burada bu insanlar yargılanıyor.

Eşit yurttaşlık temelinde bir arada barış ve huzur içinde yaşamamız gereken herkesin de burada olması, burada olamıyorsa bile bu davanın takipçisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu saray rejiminin faşizmine kaptıracak tek bir arkadaşımız dahi yok bizim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. LGBTİ+’lar vardır, siz gittikten sonra da burada olacaklardır.”

LGBTİ+’lar sloganlarla adliyeye giriş yaptı

Bugünkü duruşma öncesi aralarında yargılanan 19 kişinin de olduğu LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ hak savunucuları Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması okumak istedi. Polis, basın açıklamasına izin vermedi. LGBTİ+’lar, polisin engeline karşı sloganlarla adliyeye giriş yaptı.

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