Şenol Güneş: Ben konuşunca ceza alıyorum, şu an yorumcular da taraflı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupada 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Güneş, “Oyun ve pozisyon üstünlüğümüz vardı. Çok basit goller yedik. İki golde de sayısal fazlalığımıza rağmen yediğimiz gol rakibi avantajlı duruma getirdi. Oyunda tempo yüksekti ama oynanmamak üzerine bir maç oldu. Bu iyi değil.” dedi. Şenol Güneş açıklamalarına şöyle devam etti: "Sayısal olarak üstün olduğumuz anlarda goller yedik. Oyunun temposu, heyecanı vardı ama oynatılmamak üzere bir maç oldu. Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado'yu dinledim durumdan şikayetçi. Maçta kaç faul yaptı, sarı kart görmedi. Şu an yorumcular da taraflı, herkes algı yapıyor"