Şener Şen Cumhurbaşkanlığı ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl sinema alanındaki ödülü kazanan usta oyuncu Şener Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödülü toplumsal barışa adadı. Şen, burada yaptığı konuşmada "Hikâyeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda bize yol göstericilerdir. Ben canlandırdığım karakterlerin iyiye doğruya ve güzele hizmet etmesi için özenle seçtim. Bazen hiçbir şey yapmadan öylece bekledim. Bir aktör için intihar sayılabilecek uzun yıllar istediğim hikâyeyi bekledim. İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içinde yaşayacağıma inandım. aynı şekilde doğru hikâyelerin de toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağına inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum" dedi.