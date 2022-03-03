'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Mehtap Yılmaz'a yasaklandı

Arabesk ve fantezi müziğin en bilinen isimlerinden Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan ve 4 Mart'ta klibini yayınlayacak olan Mehtap Yılmaz, canlı yayında şarkının yasaklandığını ve 2 ay şarkıyı okuyamama cezası geldiğini göz yaşları içinde anlattı.

Katıldığı bir ses yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Mehtap Yılmaz, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz'ın, Bergen filminin vizyona gireceği 4 Mart Cuma günü klibini yayınlanacaktı. Ancak Mehtap Yılmaz'ın klibini çıkarması engellendi. Canlı yayında verilen yasağa gözyaşları içinde isyan eden Yılmaz, "Kimsenin hakkı kimsede kalmaz" diye konuştu.

"Bu sektörde bana her zaman bir engel geliyor"

Mehtap Yılmaz, yayın yasağına ilişkin şunları söyledi:

"Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var. Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam. İnsanlarda ego ve korku var.

Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim. Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminizden sonra çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum."

Bergen için hazırlanan Saygı albümünde 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini dile getirmişti.