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Semt pazarına kısıtlama nedeniyle sırayla alınan vatandaşlar kuyruk oluşturdu

21 Nisan 2020 15:21

İçişleri Bakanlığınca 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı kentlerden Antalya’da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasına 2 gün kala vatandaşlar belirli günlerde açılan semt pazarlarına gitti. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte pazara giden vatandaşların maskelerini taktıkları görüldü. Demir bariyerlerle etrafı çevrilen pazara giriş tek noktadan, polis, zabıta ve bekçiler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tezgah sayısının azaldığı pazarlara, içeride yoğunluk oluşmasın diye vatandaşlar sayı ile alındı. Pazara girmek isteyen vatandaşlar ellerinde pazar arabaları ile kuyruk oluşturdu. 

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