Semt pazarları 1 gün açık olunca satılamayan kasalarca yeşillik çöpe döküldü: “Kapanmalar geç bildirildi bize"

Tam kapanma döneminde ürünlerini semt pazarlarında satan çiftçiler endişeli... Satılamayan sebzeler çöpe döküldü. Bir çiftçi "Kapanma olduğu gün gönderdiğim 300 kasa roka çöpe gitti. Pazarları bir gün açtılar ama bir günde bütün malların satılacağı yok" dedi. Bir başka çiftçi de “Kapanmalar geç bildirildi bize. Biz 200 kasa mal yapmıştık hepsi çöpe gitti" diye konuştu.

"Zararlar karşılanmalı, maddi desek verilmeli"

Eskişehir’deki seralarda üretim yapan çiftçilerin sıkıntılarını dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Mihalgazi, Sarıcakaya bölgemiz Eskişehir’de seracılığın en fazla yapıldığı, İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen bölge. 17 günlük tam kapanma, sera üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Haller kapalı, pazarlar açılmadığı için ürünler elde kaldı. Çöpe döküldü. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kapanmadan olumsuz etkilenen tüm çiftçilerimizin zararları karşılanmalıdır. Üreticilerimize maddi destek sağlanmalıdır” diye konuştu.

"Destek yok, halimizi soran yok"

Mihalgazi’de 3 dönüm tarlasında maydanoz ve roka yetiştiren başka bir çiftçi de şunları söyledi:

“17 günlük kapanma sürecinde maydanozu satamadık. Kestik çöpe atık. Rokamı satamadım. Tarlada olduğu gibi çapaladım. Haller kapalı, alan satan yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3 dönüm arazimde 15 günde 25 bin lira zararım var. Kesip çöpe attık. Herkes bizim gibi. Destek yok, halimizi soran yok. Satabilirsek Bağ-Kur’umuzu ödeyeceğiz. Ama hiç kimse gelip halimizi sormuyor.”

"Kapanmalar bize geç bildirildi"

Bir diğer çiftçi ise “Kapanmalar geç bildirildi bize. Biz 200 kasa mal yapmıştık hepsi çöpe gitti. Bu bize önceden bildirilseydi, en azından belki satma umudumuz olurdu. Bu süreçte çok zararımız oldu. Gelirimiz sadece çiftçilik, bundan da gelmezse hiçbir gelirimiz yok şu anda” ifadelerini kullandı.

"300 kasa roka çöpe gitti"

Tam kapanmanın açıklandığı gün 300 kasa yeşilliğinin çöpe gittiğini söyleyen Sarıcakaya’da çiftçilik yapan Emrah Öz, şunları söyledi;

“Kapanma olduğu gün gönderdiğim 300 kasa roka çöpe gitti. Benim gönderdiğim tırda 5 bin kasa var. Hepsi çöpe gitti. Hallerde kabzımallar ile konuştum. ‘Diğer illerden gelen domates, salatalığı çöpe atıyoruz, satacak yer yok’ dedi. Hadi o gitti. Elimizde yetişen rokalar vardı. Rokalar elimizde kaldı. Sadece bizim burada 10-15 kişi yeşillikleri tarladan sökmeden yeniden çapaladı.

Çöpe gideceğine lastiğin, kasanın, kağıdın maliyetini kurtaralım dedik. Hiçbir destek yok. Pazarları bir gün açtılar ama bir günde bütün malların satılacağı yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Milli piyango bileti gibi. Satarsa satılacak, satılamazsa çöpe. Milyonlarca, eski parayla trilyonlarca lira zarar var.”

Kaynak: ANKA