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Semih Özakça'nın annesi ve Nuriye Gülmen'in kardeşine gözaltı

03 Ocak 2018 13:46

Açlık grevindeki Semih Özakça'nın annesi ve Nuriye Gülmen'in kardeşi gözaltına alındı. Annesinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Semih Özakça; "Bu zulmü yapanların annemin gözlerinin içine bakarak konuşmaya cesareti var mı? diye sordu. Açlık grevinin 300. gününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara Güvenpark'ta eylem düzenleyen Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça ve Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen gözaltına alındı. ​İleri haberde yer alan habere göre polis, "Oğlum Semih Özakça yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan anne Sultan Özakça'ya ve "Ablam Nuriye Gülmen yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan Beyza Gülmen'e izin vermedi. Semih Özakça Twitter hesabından gözaltılara tepki göstererek, "Bir annenin; sevgiyle, hüzünle ve öfkeyle oğlunun yanında duruşuna, onun zarar görmemesi için çırpınışına tanık oluyor bütün dünya. Bu zulmü yapanların annemin gözlerinin içine bakarak konuşmaya cesareti var mı? Ben onun gözlerdeki hüznü her an görüyorum ve gözlerimi kaçırıyorum" dedi.

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