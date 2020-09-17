Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya canlı yayında birbirine girdi: Senin çocuğun olmaz, olamaz!

Uçankuş TV'de program sunan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını öne sürdü. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek Akkaya'ya tepki gösterdi.

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Telefonda laf dalaşına giren ikiliden Akkaya "İki elim yakanda olacak" diye resti çekti.

"Bodrum'daki evinde taşıyıcı anne var"

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

"İki elim yakandadır"

Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"Daha çocuğum olmadan konuşuyorsunuz, ayıp"

Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece 'taşıyıcı anne istiyorum' dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar Korona'yı fırsat bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

"Sana ne"

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, senin çocuğun olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince sinirlenen Ciğerci, Akkaya'ya "Sana ne" diyerek tepki gösterdi.