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Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren şahıs nedeniyle takipçilerinden özür diledi: Utancımdan...

11 Mayıs 2020 13:29

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Selin Ciğerci'nin canlı yayınına soru sorma bahanesiyle bağlanan bir adam cinsel organını gösterdi. Yaşadığı olay karşısında şok geçiren ve yayını kapatan Ciğerci, avukatına talimat verdikten sonra sabaha kadar ağlamaktan uyuyamadı. Gözyaşları içinde video çeken Ciğerci, takipçilerinden özür diledi.

Yaşadığı olay sonrasında Ciğerci, "Tüm gece uyuyamadım. Benim hiç suçum yok. Annemi aradım. Konuşamadım utancımdan... Canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa video ve resim adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim herkese örnek olsun böyle pislik sapıklar hâlâ var. Herkesin başına gelebilir lütfen herkes örnek alsın bu yaşadığımı hâlâ şok içindeyim ve sinirliyim" dedi.

Kendi kozmetik markasının yanı sıra şarkıcılık yapan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldı. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ciğerci, dün akşam yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı.

Canlı yayında cinsel organını gösterdi

Kendi kozmetik markasında yeni bir ürün çıkarmanın heyecanıyla takipçileriyle canlı yayın yapan Selin Ciğerci, "Abla çok önemli bir soru soracağım" diyen erkek takipçisini yayına aldı. Ancak yayına bağlanan adam, cinsel organını gösterince Ciğerci kısa sürede yaşadığı şoku atlatarak takipçisini yayından attı.

 

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