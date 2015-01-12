Selfie'den sonra yeni akım Dubsmash; işte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videolar

Akıllı telefonlarda yeni trend Dubsmash oldu. Her kesimden insanın kaydettiği dublaj videolar sosyal medyada hızla yayılıyor. Son günlerde çoğu platformda karşılaştığımız Dubsmash çılgınlığı önümüzdeki günlerde adından daha da söz ettireceğe benziyor. Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen Dubsmash, filmlerden dizilere, şarkılardan internet videolarına kadar, geniş kaynağıyla kısa kesitler halinde dublaj yapabilme imkanı sunuyor. Üstelik bunları sosyal medyada takipçilerinizle de paylaşabiliyorsunuz. Sosyal medyada yayılan Dubsmash akımına ünlüler de kapıldı.