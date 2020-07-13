Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde baraj inşaatının şantiyesinde yaşanan sel felaketinden kurtulan işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel nedeniyle Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Su baskını yaşanan baraj şantiyesinde onlarca araç ve iş makinesi balçığa gömüldü. Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.