Selden kurtarılan üçüzler o anları anlattı: Gerçekten kıyamet kopuyor sandık

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde oturdukları binadan çıkamayan 17 yaşındaki üçüzler Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kata inip iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı. Mahsur kaldıkları anları cep telefonu kamerası ile kaydeden üçüzlerden Beyza Binkaat, "Biz gerçekten kıyamet kopuyor sandık. O an öleceğiz sandık" dedi.

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Binkaat ailesi, Ersin Ateş Caddesi üzerinde oturdukları apartmanda mahsur kaldı. Ailenin üçüzleri Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, sel sularının her dakika yükselmesiyle büyük korku yaşadı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden üçüzler, bir ara sel sularının binanın içine kadar girip yükselmesi üzerine büyük panik yaşadı.

Üçüzler yaşadıkları o anları anlatırken arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.