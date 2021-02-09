Selçuk Tepeli'den çiftçiye 'Telefonu kaça aldın?' diyen Mahir Ünal'a gündem olan tepki: Utanç verici, biraz insaf!

09 Şubat 2021 11:01
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın TV5'te katıldığı 4. Güç isimli programda anlattığı “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtına tepki gösteren FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ❝O telefona E-Nabız bile inmiyor. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak, utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf" dedi.
FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Mahir Ünal’a tepki gösterdi.
Ünal’a canlı yayında yanıt veren Selçuk Tepeli, “Cebinde iPhone 6 telefon vardı” diyen Ünal’a "Utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya" diyerek tepki gösterdi.
Tepeli şu ifadelere yer verdi:
TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etmiş, şöyle konuşmuştu;
"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."
TIKLAYINIZ - AKP'li Mahir Ünal “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye verdiği yanıtı anlattı: Dedim ki 'cebindeki telefonu kaça aldın?'
TIKLAYINIZ - Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan iPhone 6 alıyorsun
© Tüm hakları saklıdır.