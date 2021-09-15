Selçuk Tepeli'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e “Selçuk Tepeli adlı şahıs” yanıtı

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, kendisine yönelik "Önceki çalıştığı kanala gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyordu. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Selçuk Tepeli adlı şahıs” ifadesine göndermede bulunan Tepeli, “Selçuk Tepeli denen şahıs, herhangi bir imtiyazdan faydalanmamıştır. Ne siyasi nüfuzlu herhangi bir tanıdığı vardır ne de iktidara veya muhalefete sırtını dayayıp bir iş, gelir veya zenginlik sahibi olmuştur” dedi.

Tepeli, "AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyordu" sözlerine ilişkin de "Övdüysem, övdüğümün arkasındayım. Keşke hala övebileceğim şeyler olsa.” dedi.

Ne Olmuştu?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında FOX muhabiri Barış Kaya’nın bir önceki toplantıya alınmamasıyla ilgili “Muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir” açıklamasını yapmıştı.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye de tepki gösteren Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Fox TV muhabiri Barış Kaya, AKP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına alınmadı

TIKLAYIN - Çelik'ten Fox TV muhabirinin toplantıya alınmamasına ilişkin açıklama