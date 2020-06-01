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Selahattin Demirtaş: Gezi Direnişi bitmedi, sürüyor; sonunda mutlaka kazanacağız

01 Haziran 2020 09:45

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı olan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi‘nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı eylemlerinin 7. yılı için cezaevinden mesaj gönderdi. Mesajı eşi Başak Demirtaş okudu. Mesaj Taksim Dayanışması'nın YouTube yayınında da paylaşıldı.

Demirtaş mesajında 'iktidarın Gezi Parkı olaylarında farklı kesimden insanların birlikte mücadelesinden korktuğunu' dile getirdi ve "Gezi Direnişi, farklı toplumsal kesimlerin bir arada mücadele ederek başarabildiğinin en net göstergesidir. İşte tam da bu nedenle iktidar, Gezi ruhundan, Gezi enerjisinden çok korkuyor. Korkmakta da haklıdır. Evet, direniş belki sürmüyor gibi görünebilir ama asla bitmemiştir. İktidarın korkusu tam da bundandır. Yıl dönümünde, Gezi Direnişine katılan, yüreği Gezi'de atan herkesi selamlıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Gezi Direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler, mutlaka kazanacağız" dedi. 

Demirtaş'ın Gezi'nin 7. yılında 'Gezi' için gönderdiği mesajı şöyle;

"Başta Gezi'nin güzel insanları olmak üzere herkese merhabalar. İşte yine Gezi Direnişinin yıl dönümündeyiz. Avukat arkadaşlarım, Gezi'nin sosyal medyada güçlü bir şekilde anıldığını, direniş günlerinin özlemle hatırlandığını aktardılar. Bunu çok önemli buluyorum. Çünkü Gezi Direnişi, farklı toplumsal kesimlerin bir arada mücadele ederek başarabildiğinin en net göstergesidir. İşte tam da bu nedenle iktidar, Gezi ruhundan, Gezi enerjisinden çok korkuyor. Korkmakta da haklıdır. Evet, direniş belki sürmüyor gibi görünebilir ama asla bitmemiştir. İktidarın korkusu tam da bundandır.

Yıl dönümünde, Gezi Direnişine katılan, yüreği Gezi'de atan herkesi selamlıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Gezi Direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler, mutlaka kazanacağız."

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