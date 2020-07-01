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Sel sularına kapılıp sürüklenen 74 koyun öldü

01 Temmuz 2020 08:18

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel Kırkpınar Mahallesinde büyük maddi zarara yol açtı. Sele kapılan 74 koyun ise sel sularına kapılarak telef oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesinde maddi zarara yol açtı. 50 yıldır böyle bir afetle ilk kez karşı karşıya kaldıklarını belirten Kırkpınar Mahalle Muhtarı Naci Yıldız 20 dakika devam eden sağanak ve ardından, yağan dolunun bir anda sele dönüştüğünü söyledi. Can kaybının olmamasının kendilerinin tek tesellisi olduğunu da anlatan Yıldız, "Birçok ahır ve barınak maalesef selden zarar gördü. Koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı. 74 koyun da maalesef sel sularına kapılarak telef oldu. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden büyük zarar gördü" dedi.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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