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Sel sularına kapılan kaplumbağayı sağlık çalışanı kurtardı

Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor

13 Ağustos 2021 10:24

Kastamonu'da arama kurtarma çalışmaları sırasında UMKE ekipleri suyun içinde fark ettikleri bir kaplumbağayı kurtardı.

Kaplumbağayı güvenli bölgeye çıkaran UMKE ekibinden Hüseyin Toparlak, , "Sel suyuyla birlikte dükkanların içerisine girmiş. Muhtemelen yukarı bölgelerden sürüklenip geldi selle birlikte. İnşallah tekrar bunu doğal yaşamına bırakacağız. Arkadaşlarımız dünden beri yine bu şekilde birkaç hayvan bulmuşlardı. Biz de bugün bir kaplumbağa bulduk. İnşallah bunu ormana bırakabiliriz. Orada hayatını devam ettirir. Çünkü doğal yaşamı orası. Burada zaten herhalde yaşamını sürdüremez" dedi.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Faklı illerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

TIKLAYIN - Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

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