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Şeker İş Sendikası Başkanı: İşçilerin aidatıyla alındı, işçiler açısından problem değil

12 Ekim 2018 15:32

1 Milyon liralık yeni makam aracıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, ''İşçilerin aidatıyla alındı, işçiler açısından problem değil. Uçak sevmediğim için aynı tip arabaya biniyorum. Hem hızlı hem sağlam araba olması önemli. Keşke almasaydım.'' Dedi. Geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşan Şeker-İş Sendikası'nın Başkanı İsa Gök, kendisine piyasada değeri 1 milyon TL'yi bulan bir makam aracı aldı. Trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018 olan araçla ilgili Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık aldık. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” ifadelerini kullanmıştı

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