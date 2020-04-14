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Prof. Dr. Uğur Emek: Koronavirüs'le mücadele için şehir hastaneleri uygun değil; ulaşımı zor ve sosyal mesafe kuralına aykırı

Prof. Dr. Uğur Emek, Barış Soydan'a yorumladı.

14 Nisan 2020 16:48

Şehir hastaneleri üzerine bilimsel incelemeler yapan Prof. Dr. Uğur Emek, Barış Soydan'ın sorularını yanıtladı.

Şehir hastanelerinin Koronavirüs'le mücadele için uygun olmadığını söyleyen Prof.Dr. Emek bu hastanelerin şehirden uzak olduğunu, yaşlılar ve yoksulların ulaşımın zorlaştırdığını, kampüs mimarisine sahip olduğu için de 'sosyal mesafe' kuralı mantığına aykırı olduğunu ifade etti.

Hükümetin Koronavirüs'le mücadelede şehir hastanelerinin yatak kapasitesine vurgu yaptığını hatırlatan Prof.Dr. Uğur Emek Ankara örneğini verdi. Emek "Şehir hastaneleri için kapatılan 6 hastane var. Bu hastanelerde 3415 yatak kapasitesi vardı. Bilkent Şehir HAstanesinin kapasitesi 3810. Yani yatak kapasitesi farkı sadece 395 " dedi. 

Bursa'dan da örnek veren Prof. Dr. Emek "Bursa'da 1074 yataklı 3 hastane kapatıldı. 1355 yataklı bir şehir hastanesi açıldı. Gidebildiğimiz ulaştığımız şehir merkezindeki hastaneleri kapattık. Gidemediğimiz hastanelerde 300-400 yatak arttırdık" diye konuştu.

"Kronik hastalarımızla Covid-19 hastalarını ayırmamız lazım" diyen Prof.Dr. Emek, hastaları toplamayan, sosyal mesafeyi koruyucu politikaların yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Emek, Atatürk Havalimanı’na yapılacak sahra hastanesinin KoronavirüsI'lü hastaları ayrıştırarak bunu yerine getirdiğine dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle ekonominin içinde bulunduğu duruma da vurgu yapan Prof. Dr. Emek, 1,8 milyarlık dolarlık Denizli-Aydın otoyolu ihalesinin bütçeye yük getireceğini söyledi. Emek, Yap-İşlet-Devlet modeli ihalelerinin bütçeye toplamda 142 milyarlık dolarlık bir yük getirdiğini söyledi.

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