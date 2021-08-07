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Sefer sırasında yangına denk gelen makinistler, treni durdurarak yangına müdahale etti

07 Ağustos 2021 15:33

Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni yangına denk geldi. Treni durduran makinistler yangını söndürdükten sonra sefere devam etti.

Bugün Sivas-Malatya seferini yapan 4 Eylül treninin makinistleri Raşit Ağzıtemiz ve Halil İbrahim Karacan Sivas-Malatya sınırında saat 11.00 sularında orman yangınına denk geldi. Durumu önce telsizle merkezlerine bildirdiler. Ardından treni durdur yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ettiler.

Kısa süre önce başladığı tahmin edilen yangını büyümeden söndürmeyi başardılar. Yangının söndürülmesi ile tren seferine devam etti. 

sivasmalatyaorman yangınıtren

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