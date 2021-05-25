Sedat Peker, Soylu’nun HaberTürk yayınında 'tanırım' dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla görüşme kaydını yayımladı

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik olarak, “Saat 18.00’de sana bir hediyem var” notuyla duyurduğu yeni videosunu paylaştı. Peker, Soylu’nun HaberTürk yayından ‘Tanırım' dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşme kaydını yayımladı.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süslü Sülü, bir gram şerefin varsa Reşat Hacıfazlıoğlu’yla senin, babanın, koruma müdürünün ve yakın akrabalarının hepsinin HTS kayıtlarını yayınla. Reşat Hacıfazlıoğlu senle cenazede görüştükten sonra hemen beni arayıp yurtdışına kaç demiş mi? Hts kayıtlarını yayınlayın süslü Süleyman." ifadesini kullandı.

Peker paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Süslü Sülü, Reşat Fazlıoğlu’yla anlaşmayı yapmıştın. Beni tanımıyorum diyecekti, ama olmadı. Zekâya saygı duymayı öğreneceksiniz. Bir telefona bir tripota yenileleceksiniz! Reşat Hacıfazlıoğlu, dik duracağız dedim, sen onlarla anlaşma yoluna gittin, o yüzden kasedi yayınlamak hak oldu."

Hacıfazlıoğlu, görüntülü görüşmede Sedat Peker'e "Reisim" diye seslendi. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, "Bugüne kadar iyiydim ama bizimki ne yapıyor?" derken Hacıfazlıoğlu, "Yav ben de bugün şaşırdım valla, ne bileyim ben anlamadım ki, burada çok sıkıştırdılar onu." yanıtını veriyor.

İkilinin telefon görüşmesindeki diyalogları şöyle:

Peker: Napıyon?

Hacıfazlıoğlu: Evdeyim, evdeyim. Sen nasılsın reisim iyi misin?

Peker: Bugüne kadar iyiydim ama bizimki ne yapıyor?

Hacıfazlıoğlu: Yav ben de bugün şaşırdım valla, ne bileyim ben anlamadım ki, burada çok sıkıştırdılar onu. Senin...

Peker: Anladım abi anladım. Sıkıştırdılar, ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Bizim bir arkadaşımız dedi üstüne geliyorlar hani kusura bakma bir iki şey söyleyecek. Yav ama o pislik oldu mu abi ya?

Hacıfazlıoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum ya. Onu ağzından kaçırdı reis. Ben onu bugün ... oturduk konuştuk.

Peker: Ahmet kim?

Hacıfazlıoğlu: Ahmet abi onun yardımcısı, beraber onunla. Diyor ki onun olması mümkün değil yani onu bir şey yapmazlar ama ağzından mı kaçırdı nasıl yaptı bilmiyorum.

Peker: Bakan yardımcısı mı Ahmet Bey?

Hacıfazlıoğlu: Yok yok onunla beraber, başkan yardımcısıydı, şimdi onunla beraber, onun işlerini yapıyor.

Peker: Abi bir Ankara'ya git sen bu işi toparla, biz bu adama güveniyoruz, bu adamın yüzünden biz bu kadar şey yaptık. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Abi pislik olur mu? Bizim kız çocuklarımız var, okula gidiyor o çocuklar, arkadaşları pisliğin oğlu diyecekler. Suç örgütü filan anladık da abi.

Hacıfazlıoğlu: Onu ben konuşucam onunla, nasıl öyle bir şey söyledi ben de şaşırdım ona.

Peker: Babasıyla, Hasan abiyle konuşsana abi onu.

Hacıfazlıoğlu: Hasan abi hasta, yürüyemiyor, rahatsız Hasan abi. Yarın bir gün gelir buraya, bir görüşeceğim onunla.

Peker: Ya da sen Ankara'ya git abi.

Hacıfazlıoğlu: Ankara'da değil o, yarın gelir tahminim. Ya yarın ya öbür gün gelir o. Burada babasına bakmaya, amcası da komada, babası da rahatsız.

Peker: Abi bizim Berat Bey'e olan şeyimiz onun için biliyorsun da abi?

Hacıfazlıoğlu: Biliyorum abi bilmez olur muyum? Burada da çok üzerine geldiler. Bunun öyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl öyle bir kelime kullandı şaşırdım yani. Hatta bugün fazla şey yapmak istemedim, bayramda gelecek konuşuruz dedi, tamam dedim. Anlattım ben de bugün. Ne yapacağız bilmiyorum ki, nasıl bir boşluğa düştü.

Peker: Eniştesi var ya, onu bir aradım, onunla konuşacaktı, Varis babaya dedim şunu bir bulun. Çocuğu şarkıcı olan var ya yardımcı olmuştum, ona bir git konuş diyecektim. Bu nedir, niye böyle yapıyor.

Hacıfazlıoğlu: Ben de şaşırdım yani.

Peker: Abi bu adamın gençliğinden beri emeğimiz var da abi onda, bize nasıl böyle...

Hacıfazlıoğlu: Biliyorum abi işte. Sen bu Ağar'a karşı zaten şey yaptın, biz 6 ay nöbet tuttuk o ilde ya. Böyle bir şeyi nasıl yaptı ben de hayret ettim ya.

Hacıfazlıoğlu: Sen Varis'e dedin mi böyle böyle

Peker: Ben dedim, onu bir söyle. O da şey yapmış, Süleyman Bey şey demiş, kimseyle konuşma demiş, o da korkudan herhalde yalan söyledi. Ona da o kadar iyiliğimiz var.

Hacıfazlıoğlu: Biliyorum ya, bunun böyle bir şey nasıl der, babasından şey yapmaz. Babası böyle bir şeye de müsaade etmez, babası seni sever Allah için yani. Hasan abiyle abi biz senin orada da 29 sene mi oldu, 91'di da, 30 sene oldu neredeyse.

Hacıfazlıoğlu: Biliyorum sana ayrı bir sevgisi var sana Hasan abinin. Bu nasıl böyle bir hata yapmış anlamış değilim. Ben şey düşünüyorum, yukardakinin bastırmasıyla senin aranı açma maksadıyla olduğunu düşünüyorum. Burada üzerine çok aşırı derecede geliyorlar.

Peker: Tamam bize iyiliği var, bize dostluk yaptı, cenazede sana söyledi, tamam. Ama biz de ona dostluk yaptık da abi durup dururken heriflerle düşman olduk. Ona inandık böyle böyle, o yapıyor dedi.

Hacıfazlıoğlu: Onun şeylen arasının olması mümkün değil, Ağar'la.

Peker: Diğer konuda ne dedi, biz ona inandık damat bey konusunda.

Hacıfazlıoğlu: Sen ne yapıyorsun, nasıl durumun?

Peker: Abi benim durumum çok iyiydi de bu konudan sonra... Bu konudan sonra, e biz abi bu adama güvendik dönecektik, hani nisanda dönecektik abi?

Hacıfazlıoğlu: Hiç başka şeyden bir haber gelmedi mi? Hiçbiriyle bir irtibat kurmadın mı?

Peker: Herkes arıyor, kimseyle görüşmüyorum. Ya bir mücadeleye girdik abi, çocuğumuza silah doğrulttular da abi, karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar da abi, evimi narkotik köpeğiyle aradılar da abi, böyle şey olur mu! Böyle namussuzluk olur mu abi ya!

Hacıfazlıoğlu: Biz senden çok takip ediyoruz buradaki olayları.

Peker: Akrabaları ne diyor abi Süleyman Bey'in orada?

Hacıfazlıoğlu: Hepsi seni haklı görüyorlar yani, böyle sana bir haksızlık... Hatta bugün onun çok yakınıyla görüştüm, biz de şaşırdık diyor böyle bir şey olmasına.

Peker: Gençliğinin ilk yıllarından beri büyük emek verdik o bizim dönüş biletimizdi abi ya.

Hacıfazlıoğlu: Bakacağım ben şimdi ona.

Peker: Berat Bey'le ilgili durdur dedi durdurduk, yayınla dedi yayınladık. Böyle bir şey olur mu abi ya?

Hacıfazlıoğlu: Valla haklısın, ben onun gerekli cevabını vereceğim ona.

Peker: Bu yakışmadı de ona.

Hacıfazlıoğlu: Yakışmadı.

Peker: 30 senedir sana iyilik yapıyoruz de, babanla başladık dostluk, iyilik yapmaya, sana yaptık, bu olmadı de abi da!

Hacıfazlıoğlu: Kesinlikle ben senden çok daha rahatsız oldum ya. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani, onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama. Yarından sonra bir bakacağım ona, neticeye vardıracağım onu, nasıl ağzından öyle bir şeyi kaçırdı, nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis?

Peker: Abi bana sıkıntı önemli değil ay. Ne fark eder, ömrümüz cezaevinde geçti abi, bize işkence mi yapacaklar ya? Bize sorun yok ama çocuklarım. Kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi da. Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya?

Hacıfazlıoğlu: Yapmaz, yapmaz.

Peker: Vallahi namussuz bu adam ya! Abi sen bu adamın yanına gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz, siz gittiniz da. 20 küsür senedir emeğimiz var, 30 küsür senedir aileye emeğimiz var.

Hacıfazlıoğlu: Valla haklısın, ben onun gerekli cevabını vereceğim ona.

Peker: Bu yakışmadı de ona.

Hacıfazlıoğlu: Yakışmadı.

Peker: 30 senedir sana iyilik yapıyoruz de, babanla başladık dostluk, iyilik yapmaya, sana yaptık, bu olmadı de abi da!

Hacıfazlıoğlu: Kesinlikle ben senden çok daha rahatsız oldum ya. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani, onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama. Yarından sonra bir bakacağım ona, neticeye vardıracağım onu, nasıl ağzından öyle bir şeyi kaçırdı, nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis?

Peker: Abi bana sıkıntı önemli değil ay. Ne fark eder, ömrümüz cezaevinde geçti abi, bize işkence mi yapacaklar ya? Bize sorun yok ama çocuklarım. Kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi da. Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya?

Hacıfazlıoğlu: Yapmaz, yapmaz.

Peker: Vallahi namussuz bu adam ya! Abi sen bu adamın yanına gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz, siz gittiniz da. 20 küsür senedir emeğimiz var, 30 küsür senedir aileye emeğimiz var.

Hacıfazlıoğlu: Biz Mehmet Ağar'ın dayısı yapacaktı şey orada, başkan yapacaktı, biz orada Savaş 6 ay durduk orada, senden yardım istedik o zaman çektirdik oları geriye. Bilmez mi onları ya, bana yalvarıyordu böyle ara ara ara diye. Ama böyle zaman değiştiriyor mu adamı ne yapıyor bilmiyorum ki artık. Ben de şaşırdım. İki günden beri...

Peker: Neyzen baba bu milletvekilleri için bir mebus şeyi var, bizim tam Süleyman arkadaş için söylemiş onu. Böyle olmaz abi ya?

Hacıfazlıoğlu: Bunu mu söylemiş ona?

Peker: Bizim geri dönüş bitemizdi o ya, o kadar emeğimiz var ona ya.

Hacıfazlıoğlu: Haklısın, bu konuda hak veriyorum sana ya.

Peker: Allah ne isterse o olacak abi, ben sabaha kadar bir düşüneyim. Abi sinirlenir ona dalarsam hakkını helal et, Allah'a emanet ol abi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ağar'ın dayısı Yalçın Akçadağ'ın yerine DYP il başkanlığına atanmasına ilişkin dün Habertürk canlı yayınında açıklama yapmıştı. Soylu, "Adamları il başkanlığına girdi, silahlı çatışmalar yaşandı; ben belimde silahla 3 ay geçirdim" demişti.