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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Baskın anı da görüntülendi

23 Mayıs 2021 19:25

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Baskın anı da görüntülendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

 

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