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Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor

17 Eylül 2021 20:18

İstanbul Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda son görüntüleri ortaya çıktı.

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