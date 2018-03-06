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Seda Sayan, "sperm bankası" konuşulurken araya girdi: Kız yazık, ne inşaat işçileri var, maşallah sırım gibi...

06 Mart 2018 13:57

Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında ilginç bir diyalog yaşandı. Gazeteci Bilal Özcan, Ece Gürsel'in de katıldığı programda sperm bankası konusu konuşuldu. Programda yaşanan diyalog şöyle gelişti: Özcan, Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu. Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti" yanıtını verdi. Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı: "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

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