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Seda Akgül'ün 'Uzak Doğu'da kadın ve erkek androjene döndü' sözleri tartışma yarattı

Seda Akgül Twitter'da TT oldu

29 Aralık 2020 17:30

Uçankuş ekralarında yayımlanan 'Hayatın İçinden' programının sunucusu Seda Akgül'ün canlı yayında, "Uzak Doğu'da kadın erkek androjene döndü" açıklaması sosyal medyada TT oldu. Akgül'ün sözleri bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı.

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, kadın mı? erkek mi? olduğu anlaşılmıyor diyen sunucu Seda Akgül, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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