Saygı Öztürk: Hafter güçlerinin tuttuğu bazı vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin olduğu yönünde bilgiler var

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Gara operasyonuna ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bölücü örgütün kaçırdığı ve halen elinde tuttuğu kişiler var mı?” sorusunu gündeme getiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Hafta Sonu Ana Haber programında "Başkaları da mı var, Libya'da da benzer bir durum olduğu söyleniyor bununla ilgili ulaştığınız bir bilgi var mı?" sorusuna yanıt verdi. Öztürk, "Bu konuya ancak yöneltilen ilgili soru önergelerine dayanarak yanıt veriyoruz. Daha önce Hafter güçlerinin gözaltına aldığı, tuttuğu bazı vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin olduğu yönünde bilgiler var ama ayrıntılı bilgiye sahip değilim" yanıtını verdi.

Öztürk şöyle devam etti;

"Bu konular gündeme geldiği zaman sıcak olayların özellikle yurt dışındaki gelişmelerin de araya diğer ülkelerle diplomatik temaslar girdiği zaman bunlar ne zaman, nasıl bırakılıyor veya bırakıldı mı, bırakılmadı mı? Bu konularda net açıklamalar hiç yapılmıyor."

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Gara operasyonuna ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bölücü örgütün kaçırdığı ve halen elinde tuttuğu kişiler var mı?” sorusunu gündeme getirdi.

“Daha önce çıkarılan söylentilerde sivil-resmi 24 kişi deniliyordu” diyen Öztürk, “Bu konuda yöneltilen 10'u aşkın önergede “Kaç kişi?” sorusuna daha önce de hiç cevap verilmedi. Dileriz, başka yoktur” diye yazdı.

Geçmişte kaçırılan asker, polis, kamu görevlisi ve vatandaşlar için her zaman operasyon yağılmadığını; bazı derneklerin, siyasilerin veya kanaat önderlerinin devreye girmesiyle kurtarmalar yapıldığını ifade eden Öztürk, “Evet, 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi. Evet, çok üzücü. Ama bu olay üzerinden Türk Milleti'nin gözbebeği olan Silahlı Kuvvetlerimiz'i yıpratmayalım. Cumhurbaşkanları, kabineler gelir geçer ama devlet ve ordu bakidir” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Saygı Öztürk: Daha önce çıkarılan söylentilerde sivil-resmi 24 kişi deniliyordu; başka rehineler var mı?